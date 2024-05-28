«Оголеність повсюди»: перша леді Нігерії критикує Меган Маркл за поведінку під час візиту

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, нещодавно відвідавши Нігерію, залишилися задоволені поїздкою. Проте у першої леді країни, сенаторки Ремі Тінубу, залишилися інші враження.

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Виступаючи з промовою з нагоди першої річниці президентства її чоловіка Боли Тінубу, 63-річна політикиня згадала про візит герцогині Сассекської. За інформацією The Sun, першу леді обурили нескромні вбрання та дорогі прикраси, які Меган демонструвала під час туру.

Тінубу заявила, що нігерійські дівчата та жінки не повинні копіювати американських кінозірок з їхньою «оголеністю». Вона наголосила: «Думка, яка має бути донесена, в тому, що ми маємо врятувати наших дітей. Ми бачимо, як вони одягаються… Вони весь час забувають, що Нігерія, ми — прекрасні».

Перша леді підкреслила, що Нігерія не проводить заходи на кшталт Met Gala, де «повсюди голі пані, а чоловіки добре одягнені». Вона закликала не приймати оголеність в культуру країни, зазначивши, що це не є красивим.

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Тінубу також заявила, що нігерійські дівчата мають бути впевненими у собі та залишатися самими собою, а не намагатися наслідувати американських кінозірок, які «не знають, звідки вони і де їх коріння».

«Чому Меган приїхала сюди шукати Африку? У нас є дещо, щоб забрати з собою додому. Ми знаємо, хто ми є. Не розгубіть те, хто ви є», — закликала Ремі.

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Раніше повідомляли про те, що під час поїздки до Нігерії Меган Маркл заявила, що вважає цю країну своєю, оскільки її генеалогічний тест показав, що вона на 43% є нігерійкою, а також по-особливому вшанувала пам’ять принцеси Діани.

Фото Getty Images

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