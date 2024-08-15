Найбагатший українець Рінат Ахметов розпродає свій повітряний парк, пише УП.

«Один із літаків станом на 1 травня стояв у аеропорту Відня. За час повномасштабної війни літак майже не використовували. Зараз він виставлений на продаж, як і ще один аеробус Ахметова, Falcon 7», — йдеться у розслідуванні.

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У пресслужбі Ахметова УП підтвердили, що всі його літаки виставлені на продаж.

«Це означає, що продається і третій літак, ще один Falcon 7. Цей борт також, як і аеробус, зареєстровано на Арубі», — йдеться у сюжеті.

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Falcon 7x – P4-SCM теж продається. Він зареєстрований на Арубі

Вартість «фальконів» становила близько 100 мільйонів доларів і «Аеробус» свого часу міг коштувати близько 80 мільйонів. Усі три було придбано більш як десять років тому.

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«Не знаю хто придбає повітряний „флот“ Ахметова, але нам вдалось дістати буклети літаків. Зокрема, можна побачити як виглядає зсередини найбільший літак найбагатшої людини країни з бортовим номером P4-RLA (RLA розшифровується як Рінат Леонідович Ахметов), який наразі чекає на продаж у віденському аеропорту», — розповідає журналіст Михайло Ткач.

Оздоблення одного з виставлених на продаж літаків Ріната Ахметова

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Також цього року добудували й спустили на воду 145-метрову яхту «Люміненс» вартістю понад пів мільярда доларів. Це одна з найдорожчих яхт у світі. Її почали будувати ще у 2018 році.

Яхта почала мандрувати з весни цього року. Востаннє, відповідно до даних онлайн-радарів, яхту фіксували біля берегів Хорватії.

«Нею можуть користуватися рідні Ахметова, оскільки сам олігарх від початку вторгнення не залишає країну», — повідомив Михайло Ткач.

145-метрова яхта Ахметова вартістю понад $0,5 млрд, яку почали будувати ще у 2018 році

У пресслужбі Ахметова ще до того, як добудували яхту, прокоментували, що судно продадуть. Проте наразі не отримали гідної пропозицій від покупців.

Олігарх Валерій Хорошковський, який за час повномасштабної війни в Україні не з’являвся, продав приватний літак. Цього січня він прилетів зі Швейцарії до ОАЕ. Літак, яким він прилетів, за даними джерел УП, насправді належить близькому до путіна олігарху Роману Абрамовичу. Літак, яким користувався Хорошковський, змінив бортовий номер.

Офіційно літак зареєстровано на турецьку фірму, яка здає їх в оренду, але джерела журналістів стверджують, що літак використовує Абрамович. Останні пів року цей борт базується у москві й стабільно літає до Туреччини, Ізраїлю та ОАЕ.

Джерела УП повідомили також, що наприкінці 2022 року для Хорошковського добудували яхту.

«Наприкінці 2022 року для Хорошковського було добудовано 80-метрову яхту „Енерджі“ вартістю понад 110 млн євро, яку будували більш як п'ять років. Яхта базується у порту Монако. Останні два тижні перебуває на Лазуровому узбережжі. У 2024 році, буквально місяць тому, нову однорічну яхту раптово виставлено на продаж. Відтоді оголошення вже з’явилися на профільних сайтах, разом з ним — і фото розкішної яхти», — повідомив Ткач.

80-метрову яхту «Енерджи» вартістю більше 110 млн євро Хорошковському будували більше п'яти років. Базується в Монако

Дмитро Фірташ, проти якого Україна подовжила санкції на 10 років, зараз перебуває у Відні. На свій день народження олігарх отримав раритетний автомобіль.

Раритетний автомобіль "Форд" олігарха Дмитра Фірташа

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