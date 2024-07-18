За низкою обшуків із блокуванням роботи підприємств в Дніпропетровській області може стояти співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов.

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Про це повідомив політолог та директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

«Як нещодавно стало відомо, Національною поліцією України під керівництвом Офісу генерального прокурора ведеться розслідування № 12 024 000 000 001 048 щодо нібито заволодіння корпоративними правами ТОВ „Агрокомплект“. На днях в рамках цього кримінального провадження проведено низку обшуків в Дніпропетровській області, ведуться надзвичайно активні слідчі дії із блокуванням роботи підприємств. В слідчих діях залучені десятки співробітників Нацполу, Офісу Генпрокурора та СБУ із м. Київ, які вже тиждень „кошмарять“ підприємтсва в м. Дніпро. Суть злочину полягає в тому що невідомі особи заволоділи корпоративними правами, які раніше належали NASKINA INVESTMENTS LTD (Кіпр)», — зазначає політолог.

За його словами, в Україні систематично спалахують конфлікти зі спробами рейдерського захоплення підприємств з використанням силових структур та липових кримінальних справ. Однак щоб зрозуміти головні причини кожного окремого кейсу потрібно розібратися глибоко в суті того що являє собою підприємство — жертва.

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«Директором NASKINA INVESTMENTS LTD є кіпрський адвокат Menelaos Sazos, який в свою чергу багато років є номінальним власником бізнесу опального втікача Боголюбова Г. Б. та Коломойського І.В. Так Menelaos Sazos в їхніх інтересах був опосередкованим власником акцій „ПриватБанку“, фігурує у справі за позовом ПриватБанку до колишніх акціонерів „ПриватБанку“ в штаті Делавер та є постійним фігурантом судових справ в Україні із ними та братами Суркісами. До лютого 2022 року бенефіціарним власником ТОВ „Агрокомплект“ був такий собі Мельник С.В., який був засновником та директором в більше ніж 20 компаніях, які входять в так звану „групу Приват“, та керував корпоративною структуруою пов'язаних із Боголюбовим та Коломойським компаніями», — пояснює Віталій Кулик.

На його думку, поверховий аналіз відкритих джерел дає підстави припустити, що Menelaos Sazos та Мельник С.В. є прямими представниками інтересів та номінальними власниками активів колишніх власників «ПриватБанку».

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«Цікавим також є і той факт що ТОВ «Агрокомплект» є кредитором десятків підприємств — боржників ПриватБанку, відносно яких зараз порушені справи про банкрутство. Цю інформацію не важко перевірити в реєстрі судових рішень. Ймовірно саме цей «актив» та можливість подальшого захоплення боржників ПриватБанку спокусило на рейдерське захоплення ТОВ «Агрокомплект», — продовжує директор Центру досліджень громадянського суспільства.

Віталій Кулик нагадує, що «пан Коломойський зараз знаходиться в СІЗО», тому «парадом командує» Боголюбов, який нещодавно втік із країни за чужим паспортом.

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«Ніби його вихід з України й був пришвидшений для того, щоб не було можливості притягнути його за чергову рейдерську справу. Краще ж в комфорті вести битву за спадок „Привату“ чим очікувати з дня на день черговий візит слідчих. Справу втечі Боголюбова з боями ніби порушено. То чому центральні апарати всіх силових структур України замість розслідування військових злочинів рф, злочинів проти Майдану, захисту України вже декілька тижнів зайняті по суті обслуговуванням інтересів Боголюбова? Може відповідь криється десь у повідомленні НАБУ?» — резюмує Віталій Кулик.

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