Через скандал із Боголюбовим? Джапарова подала у відставку з дипломатичної служби

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова, яку в лютому поточного року призначив на цю посаду президент Зеленський, написала заяву про звільнення. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

«Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності. Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей», — заявила Джапарова.

Вона додала, що не порушувала закон і не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів.

«Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці», — зазначила вона.

РЕКЛАМА

Як повідомлялося, чоловік Джапарової — колишній співвласник націоналізованого «ПриватБанку», 62-річний Геннадій Боголюбов, батько її наймолодшої дитини — зміг виїхати з України за втраченим паспортом 67-річного мешканця Волинської області Миколи Сюмака. За даними ZN.UA, олігарх хоче отримати політичний притулок у Великій Британії та розголосити інформацію про нібито пропозицію дати хабаря у розмірі 100 мільйонів доларів в обмін на «не відкриття» кримінальних справ проти нього в Україні.

Як писали ЗМІ, після призначення дружини у Відень, туди планував виїхати й Боголюбов, але «переїзд» не відбувся, оскільки за вказівкою з Офісу президента йому відмовили у відкритті дипломатичного паспорта, який надає власнику імунітет. Окрім того, у базі прикордонників навпроти його прізвища була позначка про те, що дозвіл або відмова йому перетинати держкордон має узгоджуватися з керівництвом ДПСУ.

РЕКЛАМА

Але наприкінці червня Боголюбов «переграв» українських правоохоронців і несподівано для них опинився чи то в Відні, чи то в Лондоні.

«При цьому важливо додати, що на момент перетину українського кордону жодних законних підстав для обмежень Боголюбова в пересуванні не було», — писала УП.

РЕКЛАМА

За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це — мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.

Сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за своїм українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни. Також бізнесмен відкинув версію, що з виїздом йому допомагала дружина Еміне Джапарова.

«Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких — неповнолітні», — йдеться в заяві пресслужби олігарха.

Наразі Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику нині націоналізованого «ПриватБанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

237

Читайте нас у Facebook