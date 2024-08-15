«Давайте закінчимо цю бійку»: лукашенко хоче всіх посадити за стіл переговорів

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який днями віддав наказ стягувати живу силу та техніку до кордонів України, у коментарі російським пропагандистам заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні, бо «вона нікому не потрібна», передає «Белта».

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«Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять — високопоставлені люди. Дослівно: «Нехай б’ють один одного — українці, росіяни — нехай у цьому казані всі подохнуть», — заявив лукашенко.

лукашенко вважає, що продовження війни хочуть «високопоставлені особи» «американського походження».

Також лукашенко додав, що росія в разі агресії щодо білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки.

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«росія, за нашим договором, вводить свої підрозділи (у випадку агресії — Авт.) — вони визначені, які армії — у білорусь. Ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує росія», — заявив очільник білорусі росЗМІ.

Заява білоруського диктатора пролунала на тлі української операції у Курській області. Наразі українські захисники контролюють 1150 км² російської території та 82 населені пункти, як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Також нещодавно, як писали «ФАКТИ», білоруський диктатор рознервувався через можливий крах росії.

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