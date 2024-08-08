«Нікому ми не потрібні»: Лукашенко піддався паніці і заговорив про крах росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, на тлі операції в Курській області заявив, що крах hосії торкнеться й інших держав СНД. З таким криком відчаю він виступив на зустрічі Ради міністрів внутрішніх справ СНД у четвер, 8 серпня, пише Белта.

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«Може скластися ситуація так, що будь-яка з наших держав без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з кожним з нас розберуться окремо. Але якщо впаде росія — в цю вирву ми будемо затягнуті всі», — застеріг він.

Тому, на його думку, країнам СНД треба триматися разом. Також Лукашенко додав, що у зв'язку з проведенням «СВО» в Україні багато «керівників та силовиків» почали шукати для себе вигоду в цій ситуації, «чого бути категорично не повинно».

«Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, у тому числі намагаються уникнути спільного нашого, створеного за радянських часів тренду розвитку. Дехто думає: „Вдалині від росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них… Шукаємо свою вигоду“. Не робіть цього», — не стримав емоції Лукашенко.

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Він попередив, що нікому не відомо, що «буде завтра з нами, з нашими державами», і не виключено, що комусь із країн СНД доведеться йти до росії з простягнутою рукою і просити про допомогу.

«А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні росія, ні ми з вами», — поскаржився білоруський диктатор.

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Нагадаємо, Лукашенко несподівано вирішив показати Заходу своє «миролюбство» — він запровадив тимчасове безвіз для Європи. А верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі заявив, що як тільки країна стане на шлях демократичних перетворень, ЄС підтримає стабілізацію її економіки та реформування її інститутів, у тому числі за допомогою Комплексного плану економічної підтримки у розмірі до 3 мільярдів євро.

Нагадаємо, наприкінці червня білоруське Міністерство оборони заявило про зростання напруженості на кордоні з Україною. Вони звинуватили українців у стягуванні військ та озброєння. У середині липня Лукашенко заявив, що напруженість «ліквідували». Він доручив відвести війська з південних рубежів країни до місць постійної дислокації.

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6 серпня росіяни заявили про прорив українських військ на територію росії. При цьому низка Telegram-каналів звинуватила в цьому Лукашенка — нібито операцію змогли провести завдяки тому, що Україна відвела сили від кордону з Білоруссю, не побоюючись нападу з її території.

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