Деякі чиновники з Міноборони та нардепи намагаються знищити системи обміну інформацією, якими користуються військові

Чиновники з Міноборони разом з окремими народними депутатами гальмують створення нормативної бази для систем обміну інформацією, якими користується військо, і тим самим фактично знищують їх. Це може робитися в інтересах «корупційно налаштованих розробників конкурентних систем». Про це написав у своєму Telegram-каналі політичний експерт Олексій Голобуцький.

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«Армія користується різноманітними інформаційно-комунікаційними системами („Дельта“, „Кропива“, „ОЧІ“ тощо), які досі не внормовані належним чином. Натомість група посадовців у Міноборони всіма силами гальмує впровадження систем ситуаційної обізнаності, а дехто з депутатів у Раді дуже „цікавиться“, як та на яких підставах впроваджується певна система в армії», — написав Олексій Голобуцький.

Він зазначив, що голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів про проблему і опублікував звернення нардепа від «Голосу» Юрчишина до Міноборони щодо системи «ОЧІ».

«Що такі депутатські звернення пишуться небезкоштовно та в інтересах корупційно налаштованих розробників конкурентних систем, про це в Україні знають вже, напевно, діти старших груп дитячих садочків. Навіщо Юрчишин підставляється — питання риторичне», — обурюється Голобуцький.

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Він наголошує: такі дії представників влади можуть призвести до знищення IT-систем, якими вже звикли користуватися військові.

«Одинадцятий рік війни з росією, третій рік після повномасштабного вторгнення. Що у цей час роблять чиновники Міноборони та депутати, які покликані допомагати ЗСУ? У пришвидшеному порядку розробляють нормативку та закони? Ночами не сплять, думають, як допомогти? На жаль, все з точністю до навпаки: замість допомоги намагаються знищити. І роблять це активно. І коли чиновники з депутатами на третьому році повномасштабки продовжують дерибан так, ніби нічого не відбувається, мене це вкурвлює. Бо я розумію, якби не їхня „допомога“, багато речей та процесів ми зараз мали б в армії на зовсім іншому рівні», — резюмував політичний експерт.

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