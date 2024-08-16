Терористи з рф атакували мирні міста дронами та обстрілювали з артилерії: що відомо про наслідки нападу

В ніч на п'ятницю, 16 серпня, російський ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву та низці мирних українських міст.

«Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району курської області, за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини», — написав керівник Київської ОВА Сергій Попко.

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В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За його інформацією, на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих.

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Ввечері і вночі ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Зранку російські війська продовжили терор, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечена інфраструктура.

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«Потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина. А ще — будівля, що не експлуатувалася. Вона зайнялася. Вогонь загасили. Пошкоджена й лінія електропередач. Ніхто з людей не постраждав», — зазначив керівник ОВА.

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Також нападу російських злочинців зазнала Запорізька область. За інформацією керівника області Івана Федорова, впродовж минулої доби окупанти 362 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно на Харківщині росіяни атакували дроном автівку батальйону «Госпітальєри», загинули двоє медиків.

Перед цим російські війська вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки. Загинули 14 людей, ще 43 постраждали.

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