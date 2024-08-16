Третя п'ятниця місяця, 16 серпня, стане для представників багатьох знаків зодіаку днем, наповненим енергією для реалізації своїх цілей, вважають астрологи.

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Сьогодні наступає період, коли можна братися за найважливіші і складні справи, пише Styler з посиланням на гороскоп, складений професійними тарологами для сайту YourTango.

Овен

Вам випала карта «Сімка Пентаклів». Присвятіть цей день відпочинку. Вам не варто постійно думати про роботу. Проведіть час із сім'єю, друзями та коханою людиною.

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Телець

Ваша карта на 16 серпня — «Туз Мечів». На вас чекає день перемог та кардинальних змін. А це означає, що вам потрібно сміливо озвучувати свої ідеї та діяти. Не чекайте на «стусана», настав час забути про страх і сумніви.

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Близнюки

Ваша карта на п'ятницю — «П'ятірка Кубків». Відпустіть біль та образу. Якщо хтось завдав вам неприємностей, не варто намагатися помститися. Ви можете наламати чимало дров, якщо підете на поводі у своїх емоцій.

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Рак

Вам випала перегорнута карта «Шістка Кубків». На вас чекають цікаві зміни. Спочатку ви не будете всім задоволені, проте не поспішайте з висновками. Доля готує для вас сюрприз.

Лев

Вам випала перегорнута карта «Король Пентаклів». Вам варто подумати, чи достатньо вам грошей. Швидше за все, ви витрачаєте значно більше, ніж заробляєте. І це може спричинити проблеми.

Діва

Ваша карта на 16 серпня — «Король Жезлів». Вас може з головою накрити хвиля кохання та романтики. Відпочиньте від рутини та займіться своїм особистим життям, це дуже важливо.

Терези

Вам випала карта «Смерть». Пам'ятайте, що коли доля закриває одні двері, вона відкриває інші. Відпустіть, що тягне вас на дно хворобливих спогадів. Якщо впоратися з негативом складно — попросіть про допомогу.

Скорпіон

Ваша карта на п'ятницю — «Паж Кубків». Не бійтеся нових пригод. Якщо у цей день хтось запропонує вам спробувати себе в якійсь цікавій справі, з якою ви раніше не стикалися, то не варто одразу відмовлятися.

Стрілець

Вам випала карта «Десятка Пентаклів». На вас чекає цікавий подарунок. Хтось вирішить вас приємно здивувати, проте ви навряд чи можете уявити, що саме для вас готують.

Козоріг

Ваша карта на 16 серпня — «Вісімка Жезлів». Цей день подарує вам нові та дуже цікаві пригоди. Часом ви віддаєте занадто багато часу роботі, тепер настає пора відпочинку та розваг.

Водолій

Вам випала карта «Шістка Жезлів». На вас чекає перевірка на міцність. І якщо ви зумієте рухатися вперед, на вас чекає нагорода. Однак не забувайте про свою другу половинку.

Риби

Ваша карта на п'ятницю — «Сила». А це означає, що вам не варто боятися перешкод. Хтось скаже, що гра не варта свічок. Однак вирішувати лише вам, адже ви боретеся за своє щастя.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що принесе всім знакам зодіаку завершення Ретроградного Меркурія 28 серпня.

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