Марічка Падалко розповіла, як війна вплинула на вибір професії її 17-річного сина Михайла

Популярна ведуча ТСН Марічка Падалко, яка нещодавно поділилася родинною радістю, розповіла про вибір свого сина Михайла. Відомо, що в цьому році хлопець закінчив школу, активно займається волонтерством та цікавиться історією. За словами Марички, її 17-річний син вже обрав виш, в якому хоче здобувати вищу освіту.

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Ведуча зізналась, що ще два роки тому вони з чоловіком були впевнені, що Михайло обере гуманітарні науки, адже він цікавився історією та політологією, неодноразово був призером Олімпіад з історії України.

«Останній рік Михайло дуже ґрунтовно займався математикою, зробив на неї основний упор, як на таку базову дисципліну, знання якої в майбутньому допоможуть змінювати професію відповідно до потреб, — розповіла Падалко сайту «1+1». — Його зацікавила спеціальність «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

За словами ведучої, Михайло хоче опанувати знання, які допоможуть йому бути максимально корисним для захисту України в майбутньому.

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Раніше повідомляли, що під час розбору завалів після ракетного удару по Києву син Марічки Падалко отримав травму.

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