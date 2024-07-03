«Вся в матусю»: відома телеведуча поділилася радісною новиною

Популярна телеведуча Марічка Падалко поділилася радісною новиною про свою родину. На своїй сторінці у соціальній мережі Марічка виклала фото зі старшою донькою Катериною, додавши, що тепер всі її діти вдома.

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«Відтепер всі мої діти вдома, — написала Марічка. — Катя повернулася в Україну останньою, Марі ще в січні. Катрусі не було поруч півтора року, а здається, що значно довше. Вона стала зростом майже з маму і обігнала середню сестру, і вже за перші ж дні наповнила новою енергією нашу родину.

Ми завжди будемо вдячні Чехії і нашим друзям в Празі — українцям, словакам, французам і американцям — які восени 2022 року прихистили дівчат з бабусею і дідусем, коли ми тут чекали найгіршого…

Цей час дав всій родині можливість усвідомити, що робить кожного з нас щасливим і яким ми бачимо своє майбутнє".

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Нагадаємо, чоловік телеведучої, журналіст Єгор Соболєв вступив до лав ЗСУ. Падалко розказала про мрію, яку вона здійснить разом з Єгором після перемоги.

«Тепер я мрію після перемоги пробігти в Празі разом з чоловіком напівмарафон на знак подяки чехам за все, що вони зробили і роблять для України», — написала Марічка.

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Підписники привітали ведучу з приємною новиною, та зауважили, що Катерина дуже схожа на маму.

«Це неймовірні люди, які під час скорботних випробувань, подають тобі руку, — поділилися у коментарях. — Дякую усім народам Європи, які не були байдужі до українців».

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«Яка доросла і красива дівчинка, вся в матусю», — вирішили дописувачі.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко пробігла Бостонський марафон.

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