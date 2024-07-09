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Під час розбору завалів після ракетного удару рф по Києву отримав травму син відомої телеведучої

14:59 9 липня 2024
Марічка Падалко із сином

Популярна телеведуча Марічка Падалко стала однією з перших, хто прийшов на допомогу постраждалим у дитячій лікарні «Охматдит», що була вражена російською ракетою під час масованої атаки 8 липня 2024 року. Марічка виклала відео з наслідками атаки, де англійською мовою пояснювала іноземцям, що трапилось у столиці України. Як зазначила Марічка, вона опинилася на місці відразу після вибуху, бо живе поруч.

У той час її син Михайло, який нещодавно показував свій перший зібраний FPV-дрон, допомагав разом з волонтерами розбирати завали від ракетного удару рф по житловому будинку на Сирці. Під час розбору хлопець травмувався, та йому надали першу допомогу. Марічка виклала відео з травмованим сином та написала слова подяки за першу допомогу Червоному Хресту.

Відомо, що 18-річний син Марічки та журналіста й військового Єгора Соболєва займається волонтерством.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Марічка Падалко розповідала про життя під час великої війни.

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