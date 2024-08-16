«Горить у моїй душі»: популярний співак вразив новою дуетною піснею

Відбулася прем’єра дуетної пісні «Увімкни» юної співачки VLADA K та популярного співака YAKTAK. За словами артистів, вони намагалися описати важливість творчості та те, що душу кожного виконавця можна розгледіти в текстах його пісень.

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— Музика для мене — це спосіб відкривати своє серце світу й ділитися найглибшими почуттями, — сказала, презентуючи пісню, VLADA K. — Тож через кожну композицію я намагаюся передати те, що горить у моїй душі. Біль, щастя — у пісню можна вкласти все.

Режисеркою кліпу на пісню «Увімкни» стала Інна Черняєва. Для локації були вибрані краєвиди поза містом.

— Кожна пісня — це моя історія, моя душа, — поділився YAKTAK. — Я хочу, щоб люди відчували, що вони не самотні у своїх почуттях і переживаннях. Щоб поговорити зі мною, варто послухати мої пісні.

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Слухачі відгукнулися на новий дует, зізнавшись, що вже давно на нього очікували.

«Вауууу, це дуже красиво», — прокоментували у мережі.

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«Два моїх улюблених співаки співають разом», — написали у відповідь.

Нагадаємо, нещодавно YAKTAK записав пісню разом зі Святославом Вакарчуком.

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