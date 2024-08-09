«Обожнюю»: «Океан Ельзи» вразив новою версією легендарного хіта

Відомий музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вразив новою версією свого легендарного хіта «Той день». Композиція була написана у 2000-му році та увійшла до музичного альбому «Янанебібув».

ВІДЕО ДНЯ

Нова версія пісні зазвучала у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK та SHUMEI. За словами музикантів, в ній — спільне, одне на всіх бажання та переконання українців — наш Той День обов'язково настане!

Режисером кліпу став Юрій Катинський. Відео відзнято на одній локації — квартирі у старому центрі Києва.

«Не хотілось би так залишитися без моря

Не хотілось би так захлинутися на мілі

Заповітні «якби» дозволяють захотіти

А буденні «але» не дають нам до моря йти«

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Слова з пісні, які знайомі всім шанувальникам легендарного гурту. До речі, 12 жовтня «Океану Ельзи» виповнюється 30 років.

Нове звучання старої композиції розчулило дописувачів у мережі.

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«Коли закінчиться війна, якщо доживу, обійму рідних і включу це», — написали у коментарях.

«Дуже дякую за стару улюблену пісню, яка відродилася у наші тяжкі дні знов!!! - поділилися враженнями. - Слава Україні!!!»

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«Моя найулюбленіша пісня „Океану Ельзи“ з усіх, — зізналися у коментарях. — З дитинства люблю її найбільше. Навіть коли починав ходити на заняття з вокалу, вона була найпершою, яку я почав вчити. Дякую, Святославе, що згадуєте про свої давні легендарні хіти і надаєте їм нового звучання».

«Обожнюю „Океан Ельзи“ усе своє життя, разом з вами усі ці роки! — поділилися у коментарях. — Дуже класна колаборація з молодими артистами, усі неймовірні. Слава Україні!»

Нагадаємо, раніше під час концертів на фронті Святослав Вакарчук потрапив під обстріл.

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