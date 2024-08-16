Графіки відключень повертаються наступного тижня? Що кажуть в Мінєнерго

Літо не збирається поступатися своїми правами. Синоптики вже попереджають про аномальну спеку, яка наступного тижня повернеться до нашої країни. І це неминуче призведе до зростання споживання електроенергії. А значить в Україні можуть знову повернутися до графіків відключень.

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«Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури — Авт.), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень», — сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в етері телемарафону «Єдині новини».

Енергетики вкотре закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

«Міненерго» також звернувся до бізнесу із закликом активно імпортувати електроенергію. У профільному міністерстві вважають, що ці заходи допоможуть країні уникнути застосування графіків і обмежень.

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Як дізнатися, коли у вас вимкнуть світло

Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

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Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

Темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона — відключення світла можливі.

Біла зона — світло гарантовано є.

Якщо у вас у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка.

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Варто зазначити, що споживачі електроенергії розділені на 6 черг. У випадку застосування обмежень до трьох черг — для половини споживачів у кожному регіоні одночасно будуть застосовані погодинні відключення.

Якщо застосовано більше ніж три черги графіків — обмеження одночасно розповсюджуються на більшу частину населення.

А якщо менше ніж 3, відповідно і світла більше.

Зверніть увагу, якщо у вас немає світла в білій зоні, можливо, сталася локальна аварія. Перевірити причину відсутності електроенергії можна в чат-боті ДТЕК у Viber, в телеграм-боті, а також на сайті.

У ДТЕК також закликають киян не вмикати одразу всі прилади після того, як удома з’являється світло, особливо потужні.

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