В Україну повертається спека до +40: що буде з відключеннями світла

За тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.

Про це пише у прогнозі синоптикиня Наталка Діденко. Згідно її передбачень, позначки термометрів повернуться до екстремальних значень вже 13−14 серпня.

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«Температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище», — говорить фахівець, додаючи, що 15 серпня на синоптичній карті на навіть з'явиться позначка у +40 градусів.

Послаблення спеки, за попередніми прогнозами, настане з 19 серпня.

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Прочитавши такий прогноз, багато українців почали хвилюватися: чи не стане страшна спека причиною для нових відключень світла.

Відповідь дав в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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Він зазначив, що аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії і впливає на стабільність роботи енергосистеми. Така тенденція спостерігалася в Україні у липні.

«Давати такі прогнози (щодо повернення до графіків — Авт.) на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо», — сказав заступник міністра енергетики.

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Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години — з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

«Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо — споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі», — підкреслив він.

Зазначимо, що у липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася. На тлі серйозних руйнувань енергооб'єктів через атаки росії та аномальної спеки енергетики були змушені посилювати графіки відключень. У Міненерго пояснювали, що це пов'язане зі збільшенням споживання електроенергії по всій Україні. Втім, останніми днями ситуація стабілізувалася.

Нагадаємо, що останні кілька днів, в тому числі і сьогодні, українські енергетики тішать споживачів повною відсутністю обмежень в енергоживленні.

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