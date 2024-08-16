Zlata Ognevich випустила чуттєвий кліп про кохання і нарвалася на критику «моралістів» та знавців-«філологів»
Співачка Zlata Ognevich, яка на початку літа реалізувала своє заповітне бажання, вирішила після відпочинку глибоко поринути у творчість і разом з виконавцем Максимом Бородіним записала нову пісню «Без тебе».
Ролик вийшов яскравим і чуттєвим, що, певно, й викликало підозри у представників строгої громадськості.
«А нічого, що одружений чоловік так треться об Злату і заглядається на неї», — почали писати користувачі Instagram.
Cпівачка не стала мовчати і відповіла на звинувачення.
«Ваші побажання передам і в Голлівуд також: «Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зйомках», — відповіла Злата.
Ще один «прокол», на який не могли не звернути увагу знавці — це те, що в пісні звучить слово «біжав» — явна калька з російської.
Спочатку критикам відповіла сама Злата.
«Художній акт насилля, витончений. Іван Франко це б точно схвалив, враховуючи, що сам створював художні звороти слів, які надали життя нашій мові», — відповіла на зауваження Огнєвіч.
А потім за співачку заступилися і шанувальники, які дали «наукове» пояснення, чому в пісні вживається незвичне слово.
Нагадаємо, на початку літа Злата Огнєвіч випустила кліп на пісню «Пташка». Він став саундтреком до фільму-помсти «Конотопська відьма».67
Читайте нас у Facebook