Zlata Ognevich випустила чуттєвий кліп про кохання і нарвалася на критику «моралістів» та знавців-«філологів»

Співачка Zlata Ognevich, яка на початку літа реалізувала своє заповітне бажання, вирішила після відпочинку глибоко поринути у творчість і разом з виконавцем Максимом Бородіним записала нову пісню «Без тебе».

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Ролик вийшов яскравим і чуттєвим, що, певно, й викликало підозри у представників строгої громадськості.

«А нічого, що одружений чоловік так треться об Злату і заглядається на неї», — почали писати користувачі Instagram.

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Cпівачка не стала мовчати і відповіла на звинувачення.

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«Ваші побажання передам і в Голлівуд також: «Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зйомках», — відповіла Злата.

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Ще один «прокол», на який не могли не звернути увагу знавці — це те, що в пісні звучить слово «біжав» — явна калька з російської.

Спочатку критикам відповіла сама Злата.

«Художній акт насилля, витончений. Іван Франко це б точно схвалив, враховуючи, що сам створював художні звороти слів, які надали життя нашій мові», — відповіла на зауваження Огнєвіч.

А потім за співачку заступилися і шанувальники, які дали «наукове» пояснення, чому в пісні вживається незвичне слово.

Нагадаємо, на початку літа Злата Огнєвіч випустила кліп на пісню «Пташка». Він став саундтреком до фільму-помсти «Конотопська відьма».

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