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«Мріяла не один рік»: Злата Огнєвіч здійснила своє бажання

13:45 5 липня 2024
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч влаштувала собі відпочинок на узбережжі Італії. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі. Злата виклала світлину з літака та повідомила, що летить у місто, про яке давно мріяла.

«Дала собі слово жити в моменті й не відкладати життя на потім, — написала співачка. — Тож їду в місце, про яке мріяла не один рік».

Виявилось, що Огнєвіч вибрала для відпочинку мальовниче містечко Амальфі на південному узбережжі півострова Сорренто.

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«Не можу повірити, що я тут, — зізналася Злата. — Навіть мозок не вірить, що він тут опинився. Дорога була дуже довга, це ще та пригода».

Огнєвіч розказала, що пляж Амальфі їй дуже нагадує улюблену бухту в Криму. А шлях до нього складається з тисячі сходинок.

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«Тисяча і одна сходинка ведуть на пляж, але заради нього і моря я готова пройти і дві тисячі, — раділа співачка. — Проблеми — нуль!«

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Злата додала, що тренування в Києві без ліфту пройшло недарма і пообіцяла викладати багато світлин та розповідати про всі місця, які буде відвідувати.

Раніше Злата Огнєвіч заінтригувала новиною про заручини.

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