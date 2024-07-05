«Мріяла не один рік»: Злата Огнєвіч здійснила своє бажання
Популярна співачка Злата Огнєвіч влаштувала собі відпочинок на узбережжі Італії. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі. Злата виклала світлину з літака та повідомила, що летить у місто, про яке давно мріяла.
«Дала собі слово жити в моменті й не відкладати життя на потім, — написала співачка. — Тож їду в місце, про яке мріяла не один рік».
Виявилось, що Огнєвіч вибрала для відпочинку мальовниче містечко Амальфі на південному узбережжі півострова Сорренто.
«Не можу повірити, що я тут, — зізналася Злата. — Навіть мозок не вірить, що він тут опинився. Дорога була дуже довга, це ще та пригода».
Огнєвіч розказала, що пляж Амальфі їй дуже нагадує улюблену бухту в Криму. А шлях до нього складається з тисячі сходинок.
«Тисяча і одна сходинка ведуть на пляж, але заради нього і моря я готова пройти і дві тисячі, — раділа співачка. — Проблеми — нуль!«
Злата додала, що тренування в Києві без ліфту пройшло недарма і пообіцяла викладати багато світлин та розповідати про всі місця, які буде відвідувати.
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