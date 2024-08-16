Кабмін нарешті погодив нового главу Тернопільської ОВА, яка з грудня без очільника: про кого йдеться

16 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Ним став В’ячеслав Андронович Негода, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Окрім цього, уряд погодив звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Що відомо про В’ячеслава Негоду

В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка в Тернопільській області.

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Має науковий ступінь доктора філософії в галузі публічного управління та адміністрування.

З 1990 по 1998 рік був міським головою Тернополя та депутатом Тернопільської облради.

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У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України.

У період 2008−2010 років та 2014−2019 років був заступником міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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З 2019 по 2023 працював заступником міністра розвитку громад та територій України. Із цієї посади пішов після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

З березня 2023 — на громадських засадах керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при президентові України.

Тепер відповідний указ про призначення очільника Тернопільської області має підписати президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша на засіданні 27 грудня. Згодом президент підтримав звільнення.

Звільненню передувало затримання влітку 2023 року детективами Національного антикорупційного бюро голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників Труша на вимаганні хабаря у бізнесмена-волонтера.

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