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Чемпіонат України з футболу, 3-й тур, 16--18 серпня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

17:31 16 серпня 2024
Чорноморець&nbsp;— Колос

У п'ятницю, 16 серпня, матчами в Одесі та Полтаві після єврокубкового виграшу «Динамо» у «Рейнджерс» (2:0) та поразки «Кривбаса» на полі «Вікторії» (0:1) стартує програма 3-го туру української прем'єр-ліги. .

Чемпіонат України. 3-й тур

16 серпня (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Хобленко, 35). Юніорські склади — 0:0.

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У 3-му турі УПЛ також зіграють: 16 серпня — «Ворскла» — «Оболонь» (18:00); 17 серпня — «Зоря» — «Олександрія» (13:00), «Полісся» — «Інгулець» (15:30), «Карпати» — «Динамо» (18:00); 18 серпня — «Верес» — «Кривбас» (15:30), ЛНЗ — «Рух» (15:30), «Лівий берег» — «Шахтар» (18:00).

Становище команд:

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1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Карпати» — 4 (2);

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3. «Шахтар» — 3 (2);

4. «Олександрія» — 3 (1);

5. «Полісся» — 3 (1);

6. «Рух» — 3 (1);

7. «Динамо» — 3 (1);

8. «Кривбас» — 3 (2);

9. «Чорноморець» — 3(3);

10. ЛНЗ — 3 (2);

11. «Ворскла» — 3 (2);

12. «Колос» — 2 (3);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Інгулець» — 1 (2);

15. «Оболонь» — 1 (2);

16. «Лівий берег» — 0 (2).

Бомбардири: 2 м'ячі — Андрій Цуріков («Колос»), Микола Матвієнко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зазнав у чемпіонаті України сенсаційної поразки від «Полісся».

Фото ФК «Чорноморець»

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