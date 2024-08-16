LOBODA стала першим артистом зі Східної Європи, кого запросили на проект від GRAMMY

16 серпня на офіційному сайті американської музичної премії GRAMMY у рамках міжнародного проекту Global Spin відбулася прем'єра виступу української артистки LOBODA.

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Світлана Лобода наживо виконала свій хіт «Mentor» англійською та українською мовами.

«Для мене ця новина — велика честь та відповідальність. З радістю прийняла запрошення виступати та пишаюся можливістю представити свою країну для такої масштабної світової платформи» , — прокоментувала LOBODA

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Американська музична премія GRAMMY представила спецпроект Global Spin чотири роки тому з метою відкривати світові найяскравіших артистів з унікальним звучанням із різних куточків світу. Згідно з правилами проекту, артисти співають виключно наживо, а їх виступи публікують на офіційному сайті GRAMMY та YouTube паралельно з усіма соціальними платформами музичної премії.

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Нагадаємо, що нещодавно концерт виконавиці у Латвії відвідала прем'єр-міністр цієї країни Евіка Силіня, яка назвала LOBODA «голосом України».

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