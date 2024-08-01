Прем’єр-міністерка Латвії після концерту Лободи: «Голос України має особливе значення у Латвії»

Евіка Сіліня, прем'єр-міністерка Латвії, яка підтримує Україну, відвідала концерт Світлани Лободи в Юрмалі та зустрілася з артисткою.

Під враженням від виступу LOBODA, Сіліня написала у своєму Instagram емоційний пост, висловивши підтримку співачці та Україні:

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«Дякую, @lobodaofficial, за енергійний концерт в @dzintarukoncertzale. Голос України має особливе значення в Латвії».

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Концерт пройшов з аншлагом, а Лобода сердечно подякувала прем'єр-міністерці за підтримку України в цей нелегкий для країни час.

Нещодавно, після обстрілу росіянами лікарні «Охматдит» у Києві, Евіка Сіліня, яка особисто опікується наданням притулку в Латвії українським родинам з дітьми, емоційно відреагувала: «Це зла і боягузлива тактика залякування демократичного світу».

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Світлана Лобода, нагадаємо, раніше збудувала родині медсестри з «Охматдиту» новий будинок замість зруйнованого росіянами у 2022 році в селі Шпитьки під Києвом. Будівництво нового дому коштувало 2 млн гривень.

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