«Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених»: Олег Сенцов — про те, чому Україна неодмінно переможе
«Прихватили декілька полонених (не Курська область), — розповідає Олег Сенцов, який воює у 47-й ОМБр, на своїй сторінці у соцмережах. — Молодшому 19 років (буде в листопаді).
Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за «косячок». Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі.
Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил.
Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд, за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні. Воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї.
Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими «іноземними туристами», то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги".
Фото із соцмережі
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