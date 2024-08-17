40.99 / 41.49 45.00 / 45.63
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених»: Олег Сенцов — про те, чому Україна неодмінно переможе

12:44 17 серпня 2024
Олег Сенцов
Боєць ЗСУ Олег Сенцов розповів, чому важливо брати вполон ворожих військових, та розповів, чим українські захисники відрізняються від загарбників.

«Прихватили декілька полонених (не Курська область), — розповідає Олег Сенцов, який воює у 47-й ОМБр, на своїй сторінці у соцмережах. — Молодшому 19 років (буде в листопаді).

Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за «косячок». Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі.

Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил.

Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд, за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні. Воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї.

РЕКЛАМА

Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими «іноземними туристами», то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги".

Фото із соцмережі

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

82

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

лечо

Лечо виходить дуже смачним і закінчується ще на початку зими: Наталя Калнина поділилася своїм рецептом популярної закуски

помідори

Краще брати «під кришечкою» та вибирати з «дівчаток»: відома городниця розповіла, як отримати найпродуктивніше насіння томатів

Мариновані помідори

Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року

Мартіна Навратілова

Легендарна тенісистка стала матір'ю у 67 років (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту