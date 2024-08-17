«Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених»: Олег Сенцов — про те, чому Україна неодмінно переможе

Боєць ЗСУ Олег Сенцов розповів, чому важливо брати вполон ворожих військових, та розповів, чим українські захисники відрізняються від загарбників.

«Прихватили декілька полонених (не Курська область), — розповідає Олег Сенцов, який воює у 47-й ОМБр, на своїй сторінці у соцмережах. — Молодшому 19 років (буде в листопаді).

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Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за «косячок». Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі.

Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил.

Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд, за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні. Воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї.

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Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими «іноземними туристами», то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги".

Фото із соцмережі

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