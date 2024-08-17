Скандал навколо київського «Охматдиту»: Ляшко усунув гендиректора лікарні «до завершення перевірок»

Після недавнього скандалу, коли МОЗ відреагував на резонанс, який в суспільстві виник через тендер на відновлення зруйнованого російською ракетною атакою корпусу «Охмадиту», на час перевірок від виконання обов'язків відсторонено гендиректора лікувального зазкладу Володимира Жовніра.

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Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко та додав, що виконувачем обов'язків Жовніра на цей час має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Наразі з цього приводу проводяться консультаці.

«Факти, пов'язані з відновленням будівель „Охматдиту“ та діями Благодійної організації „Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство“, в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за моїм зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Ляшко також повідомив, що отримав перші результати перевірки комісії МОЗ, та додав, що і з боку Фонду, і з боку лікарні є «випадки викривлення ключової інформації, яка подається» в міністерство, у ЗМІ та міститься в документах.

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Голова МОЗ нагадав, як обиралася компанія, якій хотіли доручити відновлення «Охмадиту», згадавши про засідання робочої групи лікувального закладу та Фонду.



«25 липня на черговому засіданні Робочої групи „Охматдиту“ учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники. Рішення від імені Фонду, зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників. 31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію „Охматдиту“ щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі. Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні», — пише Ляшко та додає, що під час перевірки МОЗ стало відомо, що відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме «Охматдиту» отримані не були.

Він окрема зауважив, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на «Охматдит» 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

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За словами Ляшка, наразі всі подальші процеси відновлення «Охматдиту» будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. 17 серпня очікується засідання, на якому здійснять відбор 7 учасників з числа представників громадськості — Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована. А наступного понеділка вона має зібратися на розгляд поетапного плану відновлення лікувального закладу. За словами міністра, всі рішення Ради є публічними та оприлюднюватимуться на ресурсах МОЗ.

Він запросив на зустріч і учасників Загальних зборів Фонду, щоби узгодити механізми дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних коштів під наглядом Ради з відновлення. Зокрема, якнайшвидшого виконання обіцянки щодо переведення коштів з рахунку Фонду на казначейський рахунок лікарні, аби поширити на них вимоги законодавства про публічні закупівлі.

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Нагадаємо, що на початку серпня стало відомо, що для ремонту корпусу лікарні обрали маловідоме запорізьке ТОВ. З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція — у 307 млн грн.

Фото з відкритих джерел

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