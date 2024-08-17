Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, котрий раніше прокоментував розгром колони «вагнерівців» у Малі, прокоментував можливість застосування тактичної ядерної зброї росією.

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«Російськими майданчиками помчала хвиля ядерної істерії.

Тільки лінивий ресурс окупантів минулої доби не написав, в черговий раз, про підготовку до застосування брудної бомби, про марш-кидок СОУ на Курську АЕС, про підготовку масованих обстрілів КАЕС і знову, щось про Запорізьку АЕС.

Загалом в інформаційному просторі максимально нагнітається ядерна істерія. Але, здавалося б, чого це робити, якщо за офіційною версією кремля в Курській області все під контролем?

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Насправді, нічого не під контролем.

Російські військові продовжують здаватися в полон. Зона контролю СОУ розширюється. Глушківський район відрізається від логістики та постачання. Звичайно, нездатні впоратися із ситуацією РОВ включили режим нагнітання та істерії. Спершу сподіваючись на міжнародне співтовариство, вплинути на темпи наступальної кампанії СОУ.

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Якщо ж не вдасться використати міжнародний інструментарій, то ввімкнеться режим провокацій на ЗАЕС, одну з яких ми нещодавно бачили.

Ядерна істерія — це виразна ознака загнаності кремля і того безвихідного становища, в якому виявилося все російське керівництво. Але, у такому разі, чи не підуть РОВ на застосування тактичної ядерної зброї?

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Ні.

По-перше, ТЯО не вирішить жодних завдань на полі бою, де оперують невеликі мобільні групи. Нещодавно ми з вами бачили, як РОВ у паніці запустили балістичну ракету по українській ДРГ у лісі. Промахнулися, але «Іскандером» по ДРГ!

По-друге, застосування ТЯО в конвенційному протистоянні запустить реакцію у відповідь міжнародного співтовариства, яке цілком може почати надавати в бойових діях СОУ дистанційну підтримку своїми засобами ураження. Такого РОВ не витягне, а дорога назад буде перекрита.

По-третє… А є що застосовувати?" — написав він.

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