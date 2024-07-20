Легендарний 94-річний актор та режисер Клінт Іствуд втратив кохану жінку

У США, де нещодавно помер батько легенди НБА Кобі Брайанта, який загинув у січні 2020-го разом з 13-річною дочкою під час аварії вертольота, 69-річний Джо Брайан, пішла з життя кохана жінка зірки Голлівуду, актора і режисера Клінта Іствуда. Кристині Сандері був 61 рік.

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94-річний Іствуд повідомив про її смерть через пресу у четвер, 18 липня, пише people.com. Актор, який мав романтичні стосунки з Сандерою з 2014 року, сказав, що «Кристина була прекрасною, дбайливою жінкою, і я дуже за нею сумуватиму».

Про причину смерті нічого не повідомляється — Клінт Іствуд не розкриватиме всіх деталей. До речі, пара намагалася жити так, щоб їхнє особисте життя не потрапляло на сторінки таблоїдів, будучи досить утаємниченими. Вперше вони з'явилися разом на публіці у 2015 році, коли фільм Іствуда «Американський снайпер» номінувався на «Оскара».

Нагадаємо, що цього року в США помер музикант, композитор та засновник гурту Boney M. Франц Ройтер, відомий як Франк Фаріан. Йому було 82 роки.

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Фото — скріншот

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