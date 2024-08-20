Титуловану учасницю п'яти Олімпійських ігор знайшли мертвою у її квартирі: несподівана причина смерті

Учасницю п'яти Олімпійських ігор, відому велогонщицю з Венесуели 50-річну Даніелу Лареаль Чірінос знайшли мертвою у своїй квартирі в Лас-Вегасі (США), повідомляє Fox News. Раніше український велогонщик та його відомий тренер загинули у ДТП.

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Співробітники забили на сполох, коли Даніела майже тиждень не з'являлася на роботі в готелі, і подали заяву в поліцію. У результаті відому спортсменку знайшли мертвою у її квартирі через п'ять днів після смерті. Причиною смерті Чірінос стала ядуха, викликана залишками твердої їжі, які виявили в її трахеї. Венесуелка банально вдавилася їжею.

Даніела Лареаль Чірінос представляла свою країну на Олімпійських іграх у Барселоні-1992, Атланті-1996, Сіднеї-2000, Афінах-2004 та Лондоні-2012 (Пекін-2008 вона пропустила). За роки своєї успішної кар'єри велогонщиця здобула два «золота» та три «срібла» Панамериканських ігор, два «золота», три «срібла» та чотири «бронзи» Панамериканських чемпіонатів, а також вісім золотих, дві срібні та одну бронзову медалі Центральноамериканських ігор.

Даніела Лареаль Чірінос була восьмиразовою чемпіонкою Центральноамериканських ігор

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Чірінос готувалася виступити і на Іграх-2016 у Ріо, але Федерація велоспорту Венесуели не допустила її до кваліфікаційних стартів за жорстку критику на свою адресу (спортсменка звинувачувала чиновників у тому, що вони кладуть собі в кишеню кошти, що виділяються на підготовку спортсменів). У результаті в Даніели хотіли відібрати паспорт і навіть намагалися зіштовхнути з дороги вантажівкою, коли вона їхала відвідати батька. 2016 року, побоюючись за своє життя, титулована спортсменка перебралася до США. Їй було заборонено в'їзд до Венесуели.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець «Джиро д`Італія» помер після падіння в ущелину.

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