Запобігли теракту на гастролях Тейлор Свіфт: як відреагував на це її коханий

Нещодавно на концерті Тейлор Свіфт у США тисячі фанатів своїми танцями викликали землетрус. Але зараз шанувальники були приголомшені, коли дізналися, що співачці Тейлор Свіфт довелося скасувати свій тур Eras Tour у австрійській столиці Відні після того, як місцеві правоохоронці запобігли терористичній змові. Її бойфренд, гравець з команди «Канзас-Сіті Чіфс», Тревіс Келс хвилювався за її безпеку, перебуваючи далеко від коханої, пише Marca.

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Двоє молодиків були заарештовані за підозрою у плануванні терористичної атаки, натхненні угрупуванням ІДІЛ/Даеш, яке раніше діяло у Сирії та Іраку і взяло на себе відповідальність за численні напади в Європі.

Свіфт, яка мала виступати на стадіоні «Ернст Гаппель» три дні поспіль, скасувала всі заходи, а розчарованим фанатам повернуть гроші протягом наступних 10 робочих днів. Генеральний директор громадської безпеки Австрії Франц Руф підтвердив, що 19-річний австрійський громадянин був заарештований 7 серпня, а пізніше того ж дня був заарештований ще один 17-річний підліток.

Інсайдер повідомив Page Six, що 34-річний коханий Тейлор «дуже стурбований» і негайно зв'язався з поп-зіркою, але наразі не планує летіти до неї через зайнятість у НФЛ.

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Наразі Келсі перебуває у тренувальному таборі напередодні сезону НФЛ 2024/25, який почнеться грою з «Балтимор Рейвенс» 5 вересня.

За даними місцевого видання Kronen Zeitung, обидва злочинці були радикально налаштованими ще у липні 2024 року. Правоохоронці знайшли різні хімічні речовини в їхніх будинках, де вони жили з батьками. Вважається, що вони планували в'їхати на автомобілі, начиненому вибухівкою, в натовп на стадіоні, який вміщує близько 65 000 осіб, після того, як їх найняли для роботи в якості охоронців на об'єкті.

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Вони також планували використовувати не тільки саморобні вибухові пристрої, а й мачете, намагаючись вбити якомога більше відвідувачів.

Раніше повідомлялося, що Адель продемонструвала підтримку Тейлор Свіфт.

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