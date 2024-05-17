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Спорт

Біатлоніст збірної України одружився з сестрою Підручного (фото, відео)

16:51 17 травня 2024
Тарас Лесюк

Відомий український біатлоніст Тарас Лесюк одружився з Юлією Підручною — рідною сестрою чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного. Про це 27-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці у Instagram.

«Вінчання — один із найбільш хвилюючих моментів у моєму житті. Дякую Богові за те, що зустрів дорогоцінний скарб — кохану людину. Завжди пам'ятатиму твоє добро і буду радий відплатити тим же. Сім'я — це найдорожче, що є у житті кожної людини. Сьогодні я безмежно щасливий», — написав Тарас Лесюк, додавши відео з вінчання.

Нагадаємо, що уродженець Івано-Франківської області виступає за збірну України з 2018 року. Минулого сезону чемпіон світу з літнього біатлону Тарас Лесюк посів у загальному заліку Кубка світу 80-те місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка вийшла заміж після народження дитини.

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Фото Instagram

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