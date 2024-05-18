Олімпійський чемпіон, якого ненавидять у росії, вперше став батьком (фото)

Наймолодший в історії біатлону олімпійський чемпіон швед Себастьян Самуельссон, який відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу російських біатлоністів з допінг-історіями (за що його в країні-агресорі просто ненавидять), вперше став батьком, повідомляє aftonbladet.se.

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Подруга скандинава Ліннея Карлссон народила йому дочку, яку щасливі батьки назвали Ельзою. Щоправда, сам 27-річний спортсмен повідомив про радісну подію у сім'ї лише через тиждень. «11 травня Ельза з'явилася на світ», — підписав Себастьян фотографію у своїх соціальних мережах.

Зазначимо, що Себастьян Самуельсон, який свого часу став жертвою пограбування, через народження дитини пропускає перший збір команди Швеції. Крім олімпійського «золота» Пхенчхана-2018 в естафеті та «срібла» у перегонах переслідування, неодноразовий переможець етапів Кубка світу також може похвалитися титулами чемпіона світу (двома) та Європи.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоніст збірної України зіграв весілля із сестрою Дмитра Підручного.

Фото Instagram

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