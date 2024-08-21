«Відкиньте нарешті це російське ярмо»: Епіфаній звернувся до Онуфрія та вірян. В УПЦ МП кажуть про маніпуляції

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із росією. За його словами, він дає можливість відкинути російське ярмо та приєднатися православним вірянам до ПЦУ. Також Епіфаній виказав готовність до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Про це Предстоятель ПЦУ повідомив в етері телемарафону.

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«У парламенті підтримали цей законопроєкт і в першому, і в другому читанні. Тому ми маємо справді відповідне історичне зараз рішення. Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього, повністю звільнитися від контролю москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов», — сказав Епіфаній.

Він також нагадав, що ПЦУ весь час підтримувала необхідність захистити український релігійний простір від використання українських громад російськими релігійними центрами.

Епіфаній знову озвучив заклик до митрополита УПЦ МП Онуфрія і тим, хто перебуває з ним.

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«Ми звертаємося, ми відкриті, ми простягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українським законодавством і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію… Ми готові до єднання в цей непростий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити», — звернувся Епіфаній до Онуфрія та вірян.

За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної Української православної церкви.

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Він також зазначив, що для переходу громада повинна скликати збори, ухвалити відповідне рішення та внести зміни до власного статуту.

Коментуючи слова представника УПЦ МП Климента про відсутність діалогу між духовенством ПЦУ та УПЦ МП, Епіфаній назвав його слова «дивними». За його словами, з 2019-го він особисто та Синод зверталися до УПЦ МП, але у відповідь отримали лише ультиматум, на який ніколи не погодяться у ПЦУ: «Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але, на жаль, вони не бажають навіть спілкуватися з нами».

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20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

Після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф, в УПЦ МП заявили, що планують і надалі жити як «істинна церква», а «будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне». Зокрема, очільник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі «Громадському» сказав, що законопроєкт забороняє релігійні організації, афілійовані з закордонними центрами. Та в УПЦ МП нібито не мають таких зв'язків, ба більше, немає жодного українського документа, який би їх підтвердив. Отже, там усі звинувачення називають маніпулятивними.

«Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об’єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об’єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати», — вважає митрополит.

Раніше історик, громадський діяч, голова Українського інституту національної пам’яті у 2014—2020 роках і народний депутат України Володимир В’ятрович пояснив, навіщо забороняти діяльність російської церкви в Україні.

На фото у заголовку митрополит Епіфаній (фото ПЦУ)

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