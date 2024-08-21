«Я вас поважаю»: репер та воїн Ярмак зустрівся з полоненим росіянином

Популярний репер Олександр Ярмак, якому нещодавно вручили бойову нагороду, зустрівся зі своїм шанувальником — російським полоненим. Коротке відео початку цієї зустрічі артист виклав на своїй сторінці у соціальній мережі. Росіянин виявився великим фанатом творчості українського репера та був шалено здивований, побачивши кумира у своїй камері.

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«Зі словами «Саша Ярмак, я Вас уважаю, и Ваши песни особенно» мені сьогодні подзвонило декілька десятків достойних людей!). То приємно, що дійсно на моїх піснях виросла дуже велика кількість потужних людей, вже прожив не дарма! — написав під відео Ярмак. - Але скільки ще прекрасних шанувальників загинуло від рук ординських покидьків! Тому висновок тільки один — на полі бою ніякої жалості! Всі, хто йдуть зі зброєю в наш бік, мають стати «хорошими», бо вони злочинці і окупанти!

Це відео просто якийсь сюр, але і таке в житті буває. Ворог вже включився і системно скаржиться, щоб цю розмову побачило як можна менше жителів росії, тому, як казав класик: «Зброя в наш час — вподобайка і комент»!"

Олександр Ярмак розмовляє з полоненим

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Шанувальники артиста та воїна відразу відреагували на відео та поширили його.

«Спочатку ніби по почуттям промайнула жалість до нього, сироти і т.д., — написали у коментарях. - Але!!! Потім прийшло усвідомлення — він прийшов сюди вбивати українців, і все як рукою зняло. А ваші пісні — то є скарб».

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«Ніби артхаус кінофільм, — відреагувала на відео співачка alyona alyona. — Паралельна реальність».

«Який треш ((- поділилися враженнями та побажали. - До перемоги!»

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