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«Все гірше й гірше»: популярний комік та військовий шокував своїм сніданком

19:45 13 серпня 2024
Андрій Лузан

Популярний комік, лідер гурту «Леви на джипі» Андрій Лузан, який вступив до лав ЗСУ показав будні свого базового військового вишколу. Подробиці він виклав на своїй сторінці у соціальній мережі, коментуючи у звичному для нього «гострому» тоні.

Андрій показав, як вчиться рити окопи, спить у спальнику та снідає разом з побратимами. Саме сніданок викликав обурення артиста. Воїнів годували сосисками з кашею та солоними помідорами.

«Хто ця світла, добра людинка, яка придумала, що на сніданок класно соленья? — обурився Андрій. - Немає масла. Сосиски просто холодні. Кожного разу вони стають все гірше й гірше».

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Лузан звернувся до тих, хто готував їм сніданок.

«Я розумію, вам не хотілося вставати о четвертій ранку, — сказав артист. — Готувати для нас усе це. Але й ми не хочемо вставати, а ми встаєм, і потім нам сім годин бігать. І потім лише три години до вечері. І у цей проміжок — сім годин — хотілося б нормально щось поїсти. А не солоний помідор, сосиски не смачні і навіть без масла».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що репер та військовий Ярмак отримав бойову нагороду.

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