«Все гірше й гірше»: популярний комік та військовий шокував своїм сніданком

Популярний комік, лідер гурту «Леви на джипі» Андрій Лузан, який вступив до лав ЗСУ показав будні свого базового військового вишколу. Подробиці він виклав на своїй сторінці у соціальній мережі, коментуючи у звичному для нього «гострому» тоні.

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Андрій показав, як вчиться рити окопи, спить у спальнику та снідає разом з побратимами. Саме сніданок викликав обурення артиста. Воїнів годували сосисками з кашею та солоними помідорами.

«Хто ця світла, добра людинка, яка придумала, що на сніданок класно соленья? — обурився Андрій. - Немає масла. Сосиски просто холодні. Кожного разу вони стають все гірше й гірше».

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Лузан звернувся до тих, хто готував їм сніданок.

«Я розумію, вам не хотілося вставати о четвертій ранку, — сказав артист. — Готувати для нас усе це. Але й ми не хочемо вставати, а ми встаєм, і потім нам сім годин бігать. І потім лише три години до вечері. І у цей проміжок — сім годин — хотілося б нормально щось поїсти. А не солоний помідор, сосиски не смачні і навіть без масла».

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