Новий образ Бена Аффлека не вразив Дженніфер Лопес

Бен Аффлек привернув увагу своїм приголомшливим новим образом — поголеним ірокезом, масивною шкіряною курткою та сонцезахисними окулярами-авіаторами — що спонукало інсайдерів припустити, що така різка зміна стилю є ознакою кризи середнього віку, пише The News.

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Джерела, близькі до Джей Ло, стверджують, що вона сприймає новий зовнішній вигляд Бена як відображення його нестабільного душевного стану, який, на її думку, сприяв розриву їхнього шлюбу.

Джерело розповіло Closer: «Дженніфер вважає, що кардинальна зміна зовнішності та поведінки Бена свідчить про те, що він не в тому, що потрібно. Вона вважає, що його дії, як-от нехтування їхньою річницею та її днем народження, а також нехтування їхніми спільними обов’язками, демонструють відсутність поваги та уваги до їхнього шлюбу та сім’ї».

Згідно з джерелами, Джей Ло сприймає останній стиль Бена — поголений ірокез, шкіряну куртку та сонцезахисні окуляри — як «крик про допомогу».

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Вона відчуває, що його зовнішній вигляд відображає його почуття розгубленості та емоційної занедбаності, але відчуває себе безсилою втрутитися, оскільки він фактично перервав з нею контакт.

«Вона вірить, що він шукає допомоги публічно й відчайдушно. Незважаючи на це, його, здається, не бентежать будь-які судження з її боку чи інших. Бен прагне почати все заново і насолоджується можливістю відновити свою незалежність».

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Возз’єднання пари в квітні 2021 року викликало надію у шанувальників, але з тих пір їхні стосунки зіткнулися з серйозними труднощами.

Раніше повідомлялося, що поки Джей Ло спілкується з дітьми, Бен Аффлек купує будинок.

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Фото ben_affleckvibes

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