Бен «нарозхват»: Аффлека з днем народження привітали Дженніфер Лопес і Дженніфер Гарнер

В четвер, 15 серпня, відомому актору Бену Аффлеку виповнилося 52 роки. Цього дня до нього в гості до нього зайшла Дженніфер Лопес — мабуть, вона таки вирішила привітати Бена, незважаючи на те, що той пропустив недавнє свято в Хемптонсі з нагоди її 55-річчя. І навіть те, що він купив новий «холостяцький» будинок просто в день її народження, не зупинило зірку.

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Про зустріч Лопес та Аффлека стало відомо завдяки репортерам, які сфотографували артистку поряд із новим будинком актора.

Дженніфер Лопес йде вітати чоловіка

Щоправда, візит тривав не більше півгодини, а потім Лопес вирушила на концерт Бруно Марса, де її зняли на відео дуже веселою. При цьому Джей Ло підспівувала хіту Marry You («Одружись зі мною) — багато інтернет-користувачів знайшли цей факт іронічним.

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Також вони зазначили, що, хоч Дженніфер і побачилася з Беном, вона не стала публічно вітати його в соцмережах, а отже, стосунки пари навряд чи пішли на лад.

Що цікаво, незадовго до приходу Лопес Бена відвідала його колишня дружина Дженніфер Гарнер.

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Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек завершили оформлення документів на розлучення. Як повідомляють інсайдери, зірки намагалася врятувати шлюб, але це їм не вдалося. Нагадаємо, що актор і співачка були заручені в 2002 році, але розірвали заручини. Майже через 20 років вони відновили стосунки і в 2022 році одружилися. Спочатку їх сімейне життя здавалося щасливим, проте пізніше користувачі мережі почали помічати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, папараці періодично знімали подружжя під час сварок. Тепер уже майже ніхто не сумнівається, що знаменитості незабаром розлучаться, адже вони вже роз'їхалися, виставили на продаж спільний будинок, і Бена Аффлека кілька разів бачили без обручки.

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