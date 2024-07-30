Кожному своє: Джей Ло спілкується з дітьми, а Бен Аффлек купує будинок

Дженніфер Лопес розповіла про особливих людей свого життя в новому емоційному дописі на тлі нібито зростаючого розриву з Беном Аффлеком. Співачка опублікувала в Instagram чудові фото зі своїми 16-річними близнюками Еммою та Максом, супроводивши їх зворушливим підписом, пише The News. Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес влаштувала своїм дітям день народження в Японії.

ВІДЕО ДНЯ

На світлинах співачка сяє від радості в компанії своїх дітей, яких вона народила від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

Джей Ло з Максом

«Від усього серця», — підписала Лопес світлини.

РЕКЛАМА

Джей Ло з Еммою

Доречно згадати, що Лопес поділилася цією зворушливою новиною після того, як TMZ повідомив, що її чоловік Бен Аффлек купив будинок з п'ятьма спальнями в Лос-Анджелесі вартістю 20 мільйонів доларів. Шанувальники голлівудської пари вирішили, що таким шокуючим кроком актор та режисер натякнув на свої сімейні негаразди зі співачкою.

РЕКЛАМА

У травні тижневик In Touch Weekly повідомив, що Аффлек і Лопес перебувають на межі розриву, оскільки їхні розбіжності зростали з кожним днем. Однак пара не коментувала свій сімейний стан.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели річницю весілля порізно, але співачка красувалася з обручкою на руці.

РЕКЛАМА

Фото instagram.com/jlo/

11

Читайте нас у Facebook