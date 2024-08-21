Секрету довголіття не мала: в Іспанії у віці 117 років померла найстаріша мешканка Землі

В Іспанії, де днями зарізали 11-річного хлопчика прямо на футбольному полі, померла найстарша мешканка планети Марія Браньяс Морера. У березні цього року їй виповнилося 117 років: окрім неї, лише 11 людей в історії достовірно доживали до такого віку, повідомляє Euronews.

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Як повідомила сім'я Марії, «вона пішла з життя так, як і хотіла — уві сні, спокійно і без болю».

Марія народилася в Сан-Франциско, 4 березня 1907 — незадовго до цього її батьки переїхали до США з Іспанії. Якийсь час сім'я жила в Новому Орлеані. Проте за кілька років обставини змусили їх повернутися. Марія вийшла заміж за лікаря і під час Громадянської війни допомагала йому у шпиталі.

У Марії Браньяс Морери троє дітей, 11 онуків та 13 правнуків.

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Марія говорила, що не знає жодних секретів довголіття: вона лише намагалася вести спокійне та розмірене життя та уникати спілкування з неприємними людьми.

Родичі стверджують, що до кінця життя жінка зберігала ясний розум. Вона навіть вела іронічний блог у X (Твіттері). Її обліковий запис називався «Каталонська супер-бабуся», а підзаголовок говорив «Я стара — дуже стара — але не дура».

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Тепер найстарішою людиною, що живе, стала 116-річна японка Томіко Ітоока.

Найстарішим в історії мешканцем Землі, вік якого достовірно підтверджено, була француженка Жанна Кальман.

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Вона померла 1997-го у віці 122 років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно 108-річна американка розкрила свій секрет довголіття.

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