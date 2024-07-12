108-річна американка розкрила свій секрет довголіття: більшість він здивує, а декого й потішить

Науковці вже давно ретельно вивчають секрети довголіття представників різних народів. Життєвий досвід Хелен Данія з міста Брукдейл, штат Алабама, їх точно зацікавив би. Днями друзі та опікуни Хелен влаштували велику вечірку з нагоди її 108-річного ювілею, пише видання wdhn.com.

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Хелен каже, що відчуває себе так само, як і в 107 років, і залишається молодою, «п'ючи вино, смакуючи десерт і фліртуючи з вусатими чоловіками».

«Що ж, я почуваюся добре! — сказала довгожителька. — Я буду тут, коли мені виповниться і 110!»

Як повідомляє Бюро перепису населення США, станом на січень в країні проживало близько 101 000 людей старше 100 років. За прогнозами, до 2054 року ця цифра збільшиться в чотири рази — приблизно до 422 000.

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Нагадаємо, у квітні помер найстаріший у світі чоловік, не доживши два місяці до 115-річчя. Венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора зізнавався, що щодня випивав склянку агуардьєнте — місцевого самогону.

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