Ложка солі на відро води — і одразу вирішите три проблеми: ефективний лайфхак для домогосподарок

Мало хто знає про такий незвичайний спосіб очищення підлоги. Адже достатньо однієї столової ложки солі на відро води, щоб вирішити одразу три проблеми, пише WOMAN LIFE.

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Видалення забруднень

Солоній воді не страшні будь-які застарілі забруднення. Якщо ви додаєте сіль у воду, якою приготувалися мити підлогу, будьте готові до того, що з поверхні зникнуть липкі та жирні плями.

Знищення бактерій

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Шкідливих мікробів особливо багато на підлозі, адже ми самі приносимо їх у затишне житло на своєму взутті, де вони згодом починають активно розмножуватися. Сольовий розчин має відомі бактерицидні властивості, тому здатний ліквідувати не тільки бруд, а й шкідливих бактерій.

Відсутність липкості

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Часто після миття підлоги з додаванням спеціального засобу з магазину підлога ніби покривається липкою плівкою. Якщо ви помиєте підлогу з сіллю, цього неприємного наслідку вдасться уникнути.

Гіпоалергенний засіб

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На відміну від засобів для чищення, виготовлених на промисловому виробництві, сіль не здатна викликати алергію. Крім цього, у неї відсутній гострий хімічний запах і задушливий штучний аромат, наприклад, лимона або гірської свіжості.

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