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Ложка солі на відро води — і одразу вирішите три проблеми: ефективний лайфхак для домогосподарок

13:01 4 червня 2024
Очищення підлоги

Мало хто знає про такий незвичайний спосіб очищення підлоги. Адже достатньо однієї столової ложки солі на відро води, щоб вирішити одразу три проблеми, пише WOMAN LIFE.

Видалення забруднень

Солоній воді не страшні будь-які застарілі забруднення. Якщо ви додаєте сіль у воду, якою приготувалися мити підлогу, будьте готові до того, що з поверхні зникнуть липкі та жирні плями.

Знищення бактерій

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Шкідливих мікробів особливо багато на підлозі, адже ми самі приносимо їх у затишне житло на своєму взутті, де вони згодом починають активно розмножуватися. Сольовий розчин має відомі бактерицидні властивості, тому здатний ліквідувати не тільки бруд, а й шкідливих бактерій.

Відсутність липкості

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Часто після миття підлоги з додаванням спеціального засобу з магазину підлога ніби покривається липкою плівкою. Якщо ви помиєте підлогу з сіллю, цього неприємного наслідку вдасться уникнути.

Гіпоалергенний засіб

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На відміну від засобів для чищення, виготовлених на промисловому виробництві, сіль не здатна викликати алергію. Крім цього, у неї відсутній гострий хімічний запах і задушливий штучний аромат, наприклад, лимона або гірської свіжості.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо господині засипають в унітаз пральний порошок та ллють на сидіння перекис водню, а також про те, як швидко позбутися бруду в душі.

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