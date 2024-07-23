Миття підлоги з пральним порошком: так чи ні

Якщо господиня не впевнена, що проста вода здатна добре вимити підлогу, вона використовує спеціальні мийні засоби. Проте що робити, якщо їх раптом не виявилося? Чи можна додати хоча б прального порошку?

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На думку експертів, інколи це можна можна, але краще брати рідкі засоби для прання. Також слід враховувати, що в засобах, призначених для очищення тканин, немає антибактеріальних компонентів (або ж вони містяться у кількості, недостатній для очищення підлоги).

До того ж для деяких підлогових покриттів склад прального порошку може виявитися занадто агресивним.

Наприклад, керамічна плитка і лінолеум витримають разове миття водою з пральним порошком. Але часта така процедура призведе до помутніння глазурі на плитці й втрати еластичності лінолеуму.

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Що ж до ламінату, то його в принципі не рекомендують сильно мочити — краще просто протирати вологою ганчіркою. Якщо ж використати на ньому воду з пральним порошком, просто змити порошок не вийде, і на поверхні залишиться тонка плівка, яка подразнюватиме шкіру і дихальні шляхи. Особливу небезпеку це може становити для маленьких дітей і для домашніх тварин.

Для миття ламінату краще використовувати призначені для цього засоби, які залишають брудовідштовхувальну плівку на поверхні.

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Зверніть увагу також на ефективні лайфаки, щоб пралка працювала довше й не «тікала» з ванної кімнати.



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