путін звужує коло: як родичі диктатора захоплюють ключові пости в російській військовій машині

Диктатор рф путін продовжує скорочувати коло осіб, які впливають на його рішення, і ставить «особисту гвардію» на ключові пости. Після вторгнення українських військ у Курську область, зупинити яке російські генерали не можуть більше двох тижнів, путін став ще більш ізольованим, повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до кремля джерела. Як приклад співрозмовники агентства наводять Анну Цивільову, племінницю диктатора. В червні вона була призначена заступником міністра оборони, а минулого тижня отримала підвищення до статс-секретаря, пише видання. Тепер Анна Цивільова є головним посередником між Міністерством оборони рф і парламентом з питань військового законодавства і контролює бюрократичну машину міністерства.

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Як повідомили агентству анонімні джерела, наближені до кремля, 52-річна Цивільова має прямий доступ до путіна на відміну від її начальників у Міністерстві оборони, і зараз вважається серйозною політичною фігурою. За словами двох співрозмовників, впливова родичка путіна має робочі зустрічі з ним віч-на-віч, а також приймає участь в неофіційних заходах і вечірках.

путін та Анна Цивільова

Кар'єрний ріст Цивільової став можливим завдяки її підтримці путіна в питаннях війни проти України. Племінниця вразила російського диктатора своєю роботою на посаді голови нового державного фонду, створеного для допомоги солдатам, які беруть участь у війні проти України, а також раніше, з 2018 року, коли її чоловіка, Сергія Цивільова, було призначено заступником губернатора, а потім губернатором Кемеровської області — ключового вугільного регіону.

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«путін просуває її, мабуть, тому, що вважає її досить ефективною, — сказав Євген Мінченко, політолог, який працював з кремлем. — Тандем, який вона створила зі своїм чоловіком у Кемеровській області, дав непоганий результат, відгуки переважно позитивні».

71-річний путін не обговорює свою сім'ю публічно, навіть утримується від підтвердження особи своїх двох дорослих дочок, незважаючи на їхні періодичні появи в ЗМІ, пов'язані з кар'єрою. Тим не менш, його родичі часто добре забезпечені, мають стабільні джерела доходу, чи то від керівної посади на державному підприємстві, чи то від частки в приватній компанії, і його родичі зазвичай воліють залишатися поза увагою громадськості.

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Коли путін став президентом у 2000 році, Цивільова працювала психіатром у бідному провінційному містечку в центральній росії. У 2012 році вона та її чоловік придбали контрольний пакет акцій середнього вугільного підприємства MC Kolmar. Незабаром після цього вона побудувала льодову арену, що збіглося з часом, коли путін публічно демонстрував свою пристрасть до гри в хокей.

Раніше публікувалося інтерв’ю ексдепутатки держдуми рф Марії Максакової про жінок путіна, промах Кабаєвої та головну хранительку пікантних таємниць диктатора.

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