Експерти розповіли CNN, що сміливий гамбіт України з прориву російського кордону, спланований у цілковитій таємниці, приголомшив навіть найближчих союзників Києва, включно зі Сполученими Штатами, змінивши правила гри у більш ніж дворічній війні. Як українці змогли захопити москву зненацька та проникнути на російську територію, пише CNN.

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По-перше: чудова оперативна безпека. Інформація про операцію не просочилася назовні. Судячи з відеозаписів з землі та супутникових знімків, пересування військ мало вигляд навчань або посилення оборони.

«Україна продемонструвала, що може успішно провести таку секретну й важливу операцію. Вони можуть проникнути на територію росії так, що це вже не червона лінія. І вони… все ще дуже віддані боротьбі за свою країну, що немає такого поняття, як втома від війни, і вони готові піти на ці, в певному сенсі, крайні заходи заради захисту своєї країни», — сказала в інтерв'ю CNN Натія Сескурія, асоційований науковий співробітник Британського Королівського інституту об'єднаних збройних сил Великобританії з питань оборони та досліджень безпеки (RUSI).

Сили були сформовані під прикриттям густого літнього листя вздовж сільських доріг Сумської області, на північному сході України. Досвідчені, загартовані в боях підрозділи були перекинуті або передислоковані з інших районів. Такі підрозділи, як 82-га десантно-штурмова бригада, яка донедавна воювала в сусідній Харківській області, були залучені до місії з прориву кордону, як свідчать численні відеозаписи та акаунти в соціальних мережах.

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Серед детальних приготувань була точна розвідка щодо готовності й спроможності російських підрозділів на кордоні, а також кількості перешкод, які чекали попереду, від мінних полів до танкових пасток. Їх було небагато. Українські війська також використовували детальне знання географії для початку наступу, використовуючи лісосмуги для прикриття і дороги для швидкості. Лише в останні дні перед початком вторгнення командири були проінформовані про місію.

«Ключовим з погляду успіху України було те, що їм вдалося досить легко вдертися на російську територію, практично не зустрічаючи опору. Це було повною несподіванкою для росіян, і це демонструє, що російські спецслужби дійсно не змогли передбачити будь-яке українське вторгнення в регіон», — сказала Сескурія.

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Виявивши слабкі місця в російській обороні, перші українські підрозділи увірвалися в Курську область у другій половині дня 6 серпня.

На відео в соціальних мережах, які були геолокалізовані CNN, видно, як десятки російських солдатів здаються в полон на сильно пошкодженому прикордонному переході на південний захід від міста Суджі, розташованого за 105 кілометрів на південний захід від міста Курська.

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При перетині кордону українці використовували швидкі броньовані машини західного виробництва — «Страйкери» та «Мардери». Невеликі мобільні групи спецпризначенців швидко розосередилися в десятках місць, поки російські військові намагалися оцінити силу штурму.

Ключ до їхнього успіху: протиповітряна оборона та артилерія, а також глушіння, щоб перешкодити спілкуванню російських військових. Тепловий захист бронежилетів також допоміг солдатам ухилитися від безпілотників з тепловими датчиками.

Через кілька годин після перетину кордону українці опинилися впритул до Суджі. Багато її мешканців були змушені рятуватися втечею, деякі з них проклинали російських військових за те, що ті покинули їх.

Під час розгортання операції українські солдати публікували відео, на яких вони знімалися на фоні знаків села перед тим, як зникнути, що було частиною паралельної кампанії психологічної війни.

CNN визначила геолокацію численних відео, на яких українські військові позують перед дорожніми знаками та знімають російські прапори на сільських радах по всій Курській області.

«Гадаю, що це має велике значення з погляду інформаційної війни, тому що ці зображення, відео, які ми бачимо… це дійсно хороший моральний стимул для українців», — сказала Натія Сескурія.

Замість того, щоб зіткнутися з російськими підрозділами в лоб, передові українські підрозділи обійшли їх. Російське військове командування намагалося встигнути зрозуміти, звідки походить загроза. Водночас українці зосередили свою увагу на російському підкріпленні, знищивши ракетним ударом колону з 14 російських військових машин під Рильськом. На відео, поширеному в соціальних мережах, яке CNN географічно прив'язало до села Октябрське в Курській області, видно трупи російських солдатів у згорілих вантажівках уздовж дороги.

Натія Сескурія сказала CNN, що вторгнення України є частково «заходом самооборони… тому що Курська область, завдяки своєму розташуванню, багато разів використовувалася для запуску ракет на українську територію».

І додала, що нещодавня активність України може забезпечити Україні «кращу переговорну позицію, коли справа дійде до будь-яких мирних переговорів у майбутньому».

Раніше німецький генерал Крістіан Фройдінг проаналізував операцію ЗСУ у Курській області та назвав умови успіху України у війні проти росії.

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