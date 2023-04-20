Війна проти України не лише виснажує російську державну скарбницю, що потерпає від найжорсткіших санкцій в історії. За перший рік війни, за офіційними даними, росіяни наробили боргів на суму, еквівалентну понад 300 мільярдів євро. Колишня дружина диктатора володимира путіна Людмила Очеретна, схоже, наживається на цьому.

За даними російської онлайн-платформи «Можем объяснить», 65-річна жінка володіє компанією «Car Money», яка видає невеликі кредити на купівлю приватних автомобілів. Згідно з інформацією, чистий прибуток компанії зріс на 66 відсотків з моменту нападу росії на Україну — для порівняння, нещодавно прибуток Очеретної був приблизно на півмільйона вищим, ніж у довоєнні часи.

Логічно припустити, що це може бути пов'язано з економікою, зруйнованою війною. У минулому вже було показано, що під час кризи російське населення прагне підготуватися до можливого знецінення грошей, зокрема, беручи кредити. У той час як багато хто забирає свої заощадження з банку і використовує їх для купівлі товарів, вартість яких є максимально стабільною, інші беруть кредити, щоб отримати вигоду від інфляції під час їх погашення. У 2022 році рівень інфляції в росії офіційно становив 12 відсотків, але, за оцінками експертів, він, ймовірно, був набагато вищим. За даними онлайн-платформи, до грудня 2022 року «Car Money» була офіційно зареєстрована на Кіпрі і працювала там через офшорну холдингову компанію. Однак з початку цього року компанія, що надає кредити, перебуває під російською юрисдикцією. Ймовірно, що цим кроком колишня дружина путіна хоче вивести свою компанію з-під дії подальших санкцій. Країни G7, серед іншого, планують подальші каральні заходи проти російських чиновників і союзників кремля.

Людмила Очеретна була першою дружиною путіна і є матір'ю його дочок Марії та Катерини. Вони були парою з 1983 по 2013 рік, а їхнє розлучення було офіційно підтверджено у 2014 році. Тоді було заявлено, що розставання відбулося за взаємною згодою.

Нагадаємо, Великобританія включила Людмилу Очеретну до свого санкційного списку, але досі вона була поза санкціями ЄС.

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