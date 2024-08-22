Міністр економіки ФРН Роберт Хабек, який раніше попередив Китай про наслідки дружби з рф, пообіцяв подальшу підтримку Україні. За його словами, це відбудеться незалежно від того, чи буде надана запланована допомога від країн G7.

ВІДЕО ДНЯ

«Велика сімка зробила все необхідне: Україна в майбутньому отримає гроші на закупівлю систем озброєння, яких вона терміново потребує, — сказав політик від „зелених“ в інтерв'ю. — Це правильний крок, і, як я чув, це станеться наприкінці року».

Тоді Україна отримає 50 мільярдів доларів, і ще чотири мільярди будуть виділені з федерального бюджету Німеччини наступного року, пише видання Morgenpost.

Якщо це не вдасться, «ми повинні провести нову дискусію», вимагає Хабек. Зобов'язання щодо України «застосовуються без „якщо“ і „але“». Підтримка має бути «організована по-іншому».

РЕКЛАМА

Відповідаючи на запитання, чи буде в такому випадку оголошено надзвичайний стан бюджету, щоб Німеччина могла взяти на себе більше боргів, Хабек сказав, що не хоче спекулювати на цю тему. «Підтримка України широко підтримується в партіях „світлофора“, досить згадати, що європейський політик СвДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн є палкою прихильницею України», — сказав Роберт Хабек.

Він додав: «Оборонна кампанія України має історичний вимір. Це те, за чим судитимуть про цю країну, коли писатимуть підручники з історії цього століття».

РЕКЛАМА

Міністр визнав, що перехід до запланованої моделі G7 може стати проблемою, «якщо нові замовлення більше не можуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані».

Роберт Хабек запропонував знайти прагматичне рішення з Україною.

РЕКЛАМА

«Це вимагатиме забезпечення того, щоб системи озброєнь були замовлені зараз, а оплачені пізніше з фондів G7», — сказав він.

50 мільярдів доларів G7 мають бути профінансовані за рахунок кредиту, який буде погашатися з відсотків, отриманих від утримуваних російських активів.

На запитання, чи піде Німеччина назустріч Україні, якщо США припинять свою підтримку — наприклад, за президента Дональда Трампа, Роберт Хабек відповів: «Так. Тоді ми не залишимо Україну наодинці».

Без американської підтримки «чогось дійсно не вистачало б». Але якщо найсильніший прихильник піде, «іншим доведеться працювати ще тісніше разом».

«Було б надзвичайно небезпечно, якби Україна програла цю війну. Тоді свобода Європи опиниться під загрозою. Тому ми зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла проти російської агресії», — сказав Хабек.

Разом з тим експерти дійшли висновку, що Захід не виконує зобов’язань щодо постачання систем ППО для України та іншого військового обладнання для відбиття наступу росії.

73

Читайте нас у Facebook