Ряд союзників України по НАТО не виконують зобов’язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для відбиття наступу росії, стверджують джерела, знайомі з цим питанням, зазначає Bloomberg.

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Кілька союзників з НАТО ще не виконали зобов’язань, які вони підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні, повідомили інсайдери. За їх словами, вони включають зобов’язання відправити щонайменше п’ять додаткових систем ППО великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до союзників із закликами про термінову допомогу, оскільки цього місяця його війська розпочали раптове вторгнення на територію росії. Президент, який скаржився на те, що поставки американської зброї надто довго надходили на фронт, цього тижня посилив заклик до прискорення поставок.

Обіцянка НАТО щодо протиповітряної оборони, яка включала вже взяті зобов’язання, була центральною частиною підтримки союзників на липневому саміті Альянсу. Президент Джо Байден назвав це — разом із десятками систем меншої дальності — «історичною пожертвою».

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США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одній системі Patriot, а четвертий комплекс буде забезпечений компонентами від кількох країн. Італія пообіцяла надіслати систему «земля-повітря» SAMP-T. Інші союзники зобов’язалися надіслати в Україну також системи та боєприпаси.

Україна опиниться під додатковим тиском із наближенням третьої повної зими війни — оскільки її громадяни вже стикаються з постійними відключеннями електроенергії, спричиненими зруйнованою енергетичною інфраструктурою.

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Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли очікується, що росія скористається вразливістю країни, що постраждала від війни, і посилить бомбардування критичної інфраструктури України, кажуть інсайдери.

За словами неназваного чиновника, у той час, як росія продовжує свої атаки, підтримка серед союзників України залишається нерівною, що впливає на оборону країни.

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Крім зростаючого власного виробництва озброєнь, росія домоглася того, що Іран готовий передати їй балістичні ракети Fath-360 для війни проти України.

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