«Залишимось прихильними»: у Німеччині прокоментували витрати на військову допомогу Україні

У федеральному бюджеті Німеччини на 2025 рік передбачено лише чотири мільярди євро для України. Замість двосторонньої допомоги від Берліна, Київ має отримати багатосторонню підтримку від країн G7 — у вигляді кредиту на 50 мільярдів євро.

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Канцлер Шольц налаштований оптимістично. Після повідомлень про обмеження бюджетних коштів на військову допомогу Україні, німецький уряд спробував розвіяти сумніви щодо своєї готовності надати підтримку.

«Німеччина є і залишиться найсильнішим прихильником України в Європі», — заявив федеральний канцлер Олаф Шольц в онлайн-сервісі X.

При цьому він зазначив, що німецький уряд розраховує на кредит у розмірі 50 мільярдів євро від країн «Великої сімки», пише N-TV.

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Ці заяви пов’язані з тим, що з’явилися повідомлення про те, що уряд Німеччини не має наміру надавати в наступному році жодних бюджетних коштів понад чотирьох мільярдів євро, вже виділених на допомогу Україні. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила про лист федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера до міністра оборони Бориса Пісторіуса. За інформацією газети, додаткові заявки від Міністерства оборони більше не повинні затверджуватися на прохання канцлера Шольца.

Німеччина є другим найбільшим донором України після США. Коаліційний уряд заклав у бюджет цього року близько 7,5 мільярдів євро на «модернізацію», тобто військову допомогу. Втім, вже зараз зрозуміло, що це був дефіцитний бюджет: за даними Міністерства оборони, майже всі кошти вже витрачені або заплановані.

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Питання про те, чи потрібно більше грошей цього року, є спірним. Згідно з повідомленням Spiegel, міністр оборони Борис Пісторіус неофіційно попросив про збільшення майже на чотири мільярди ще кілька тижнів тому. Речник його міністерства поки що не прокоментував це. За даними Міністерства фінансів, офіційного повідомлення про потребу не надходило.

Наразі у федеральному бюджеті на наступний рік передбачено лише чотири мільярди євро на військову допомогу. Стільки ж було і в бюджеті на 2024 рік — пізніше суму збільшив Бундестаг. Однак на 2025 рік такої свободи дій не передбачається через обмеженість бюджету.

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«Ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7, — підкреслив Шольц. — Це дозволить Україні закуповувати зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це».

Це стосується рішення, прийнятого на саміті G7 у червні, про використання надходжень від заморожених російських активів для кредитування України. За планом, доступ до цих коштів має бути наданий у 2025 році.

За даними уряду США, близько 280 мільярдів доларів США коштів російських центральних банків були заморожені в західних країнах з моменту нападу росії на Україну. Найбільша частка цих коштів припадає на країни Європейського Союзу - за даними Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро. Заморожені гроші щороку приносять мільярдні відсотки, які мають бути використані для України. Проблема полягає в тому, що переговори щодо кредитного проекту тривають вже кілька місяців — але поки що нічого не вирішено.

Як писали «ФАКТИ», Литва оголосила про надання Україні озброєння. Допомога включає системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. Окрім Литви, додаткову військову допомогу Україні також надають США.

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