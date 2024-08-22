Отримають від Всесвіту сюрпризи до кінця тижня: кому Таро обіцяють нове життя

Сьогодні карти Таро обіцяють багатьом людям вдалі ділові поїздки та пропозиції. Крім того, в п'ятницю і на вихідних представники чотирьох знаків зодіаку отримають особливий сюрприз — їм фантастично пощастить.

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Про це пише українське видання з посиланням на розклад, зроблений індійськими тарологами.

Риби

Карти Таро обіцяють вам велику удачу. Ви отримаєте рідкісний шанс, починайте діяти. Ви зможете голосно про себе заявити, а гармонія в особистому житті подарує вам крила щастя.

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Телець

На вас чекають позитивні зміни. Карти Таро вказують на те, що ви зможете зірвати куш та забути про проблеми. Зривайте з неба зірки та не бійтеся підкорювати нові висоти, ви буквально приречені на успіх.

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Водолій

Ваше життя наповниться радістю та позитивом. Дозвольте вітру змін позбавити вас неприємних спогадів, адже незабаром ви отримаєте неймовірні враження, завдяки яким ви забудете про все погане. Чекайте на диво, карти Таро обіцяють вам чимало щастя.

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Скорпіон

Незабаром ви опинитеся в центрі уваги. І навряд чи вам варто цього боятися. Карти Таро вказують на те, що ви матимете чимало шансів на успіх. На вас чекають сюрпризи, які пов'язані як з кар'єрою, так і з вашим особистим життям.

А що чекає на знаки зодіаку у фінансовому плані цієї осені, читайте в Таро-прогнозі на сайті «ФАКТІВ».

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