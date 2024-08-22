Передостанній четвер місяця, 22 серпня, обіцяє бути вдалим для ділових поїздок та пропозицій щодо додаткового заробітку, впевнені знавці астрологічних передбачень.

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А про те, що чекає на представників кожного знаку зодіаку, розповідає Styler з посиланням на Таро-прогноз, зроблений спеціалістами сайту Your Tango.

Овен

Вам випала карта «Повішений». А це означає, що вам варто приборкати свої емоції. Не нервуйте через дрібниці, дочекайтеся своєї щасливої години.

Телець

Ваша карта на 22 серпня — «Дурень». Не варто стояти на одному місці. Ви зможете багато чого досягти, проте для цього потрібно почати діяти, настав час рухатися вперед.

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Близнюки

Ваша карта на четвер — «Сімка Жезлів». Відпочиньте, ви зможете круто провести цей день, якщо втечете від рутини та смутку. Насолоджуйтесь життям, проблеми вам не загрожують.

Рак

Вам випала карта «Лицар Жезлів». Не чекайте на допомогу і не перекладайте на інших відповідальність за свої помилки. Ви зможете з усім упоратися, важливо лише не сподіватися, що все вирішать за вас.

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Лев

Ваша карта на 22 серпня — «Трійка Кубків». Останнім часом ви могли зрозуміти, що ви збилися зі шляху. Щось вибило вас з колії, проте не варто думати, що тепер удача до вас не повернеться. Ви можете врятувати ситуацію.

Діва

Ваша карта на четвер — «Трійка Пентаклів». Не відмовляйтеся від посиденьок та прогулянок. Проведіть час у великій компанії, вам варто знайти однодумців.

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Терези

Вам випала карта «Лицар Мечів». Наберіться сміливості, вам варто наважитися на серйозну розмову. Озвучте свої претензії та не бійтеся критикувати ідеї, якщо вони здаються вам провальними.

Скорпіон

Ваша карта на 22 серпня — «Місяць». Займіться творчістю, цього дня ви зможете розпочати щось нове та дуже цікаве. Шукайте новий підхід, ви зможете досягти успіху.

Стрілець

Вам випала карта «Лицар Кубків». Дайте волю своїм почуттям. На вас чекають романтичні пригоди, хтось може зізнатися вам у симпатії. Не відштовхуйте тих, хто тягнеться до вас, немов метелик на світло.

Козоріг

Ваша карта на четвер — «Трійка Кубків». Зробіть те, про що так давно думали. Втілить у життя свою мрію і не мучте себе сумнівами. Настав час додати в життя яскраві фарби.

Водолій

Вам випала карта «Туз Пентаклів». Дійте, не чекайте на поради чи допомогу. Починайте з малого та потроху реалізуйте свої ідеї. Вам потрібний чіткий план.

Риби

Ваша карта на 22 серпня — «П'ятірка Пентаклів». Не бійтеся проблем, пов'язаних з фінансами. Ви зможете впоратися з цими неприємностями, адже вони виявляться не такими серйозними, як вам здається.

Також публікуємо прогноз, зроблений мольфаром Максом Гордєєвим для всіх знаків зодіаку на вересень.

Крім того, нагадаємо, на які три знаки зодіаку чекає дуже успішний тиждень.

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