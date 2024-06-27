Як змусити рослини томатів рости швидше: прості поради для раннього врожаю

Солодкі, соковиті помідори прямо з грядки — це літні ласощі, тому цілком природно, що ви хочете почати насолоджуватися домашнім урожаєм якомога швидше. Однак, оскільки для отримання плодів на рослинах, вирощених з насіння, потрібно до 90 днів, знання того, як змусити рослини томатів рости швидше, має важливе значення для отримання раннього врожаю. Крім того, літня спека в різних регіонах триває неоднаково довго. У той час як південні городники отримують вигоду від довгого літа, господарі в північному кліматі знають, як важливо прискорити ріст своїх рослин, пише gardeningknowhow.com.

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Виберіть ранньостиглий сорт. Багато сортів томатів дають плоди на початку сезону. Вибір томатів чері є ідеальним, оскільки вони дають плоди вже через пару місяців. Висаджуйте помідори в закритий ґрунт за вісім тижнів до дати останніх заморозків. Це дасть розсаді час вирости достатньо великою для пересадки у відкритий ґрунт.

Суміш сланцю, компосту та гною з м'яким фосфоритом, люцерновим борошном та хробаками — це «суперґрунт» для росту томатів. Існують також покупні ґрунтові суміші, спеціально розроблені для томатів.

Після того, як рослина прижилася на відкритому ґрунті, замульчуйте томати пластиком, соломою або іншим матеріалом навколо кореневої зони. Кедрова стружка чудово підходить, тому що вона має репелентні властивості, які можуть відлякувати шкідників томатів. Солома також є чудовою мульчею, але уникайте сіна, оскільки воно містить насіння. Використання органічної мульчі має й інші переваги, оскільки вона повільно перегниває в ґрунті, забезпечуючи його поживними речовинами.

Обрізка рослин томатів не означає, що ви берете секатор і обрізаєте стебла. Обрізка томатів індетермінантних сортів збільшує ріст і плодоношення. Це відбувається тому, що ви видаляєте виключно вегетативний ріст. Видалення цього росту заохочує енергію для цвітіння і плодоношення. Це також зменшує кількість хвороб, збільшуючи потік повітря всередині рослини. На початку липня почніть обрізати пагони. Вони знаходяться в пазухах листків і можуть бути легко відщипнуті. Видаліть кожну присоску на рослині — за винятком першої, розташованої під найнижчою квіткою. Її слід залишити, щоб продовжувала рости і плодоносити.

Молоді саджанці можуть рости швидко лише тому, що їхня коренева система не дуже розгалужена. Тому удобрюйте їх, але уникайте високих концентрацій. Використовуйте м'який компостний чай, рибну емульсію або ламінарію для молодих рослин. Потім, приблизно через місяць після висадки у відкритий ґрунт, підгодуйте томати азотною сумішшю. Дорослі рослини не слід підгодовувати продуктами з високим вмістом азоту. Це сконцентрує всю енергію на вегетативний ріст, а не на плоди. Фосфорні добрива можуть сприяти формуванню плодів, а необхідний азот можна отримати з добре перепрілого гною або компосту, який вносять збоку навколо рослини.

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Раніше фахівці розповіли, як за листям томатів визначити, чого їм не вистачає, і що потрібно зробити городнику.

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