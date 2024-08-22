Робіть саме так: «фермерка-красуня» показала, як правильно садити на дачі… вареники (відео)

Поки городниця Любов розповідає колегам про шахраїв, які намагаються ошукати чесних людей, а Валерій з Київщини ділиться досвідом вирощування ремонтантної полуниці, чорноволоса фермерка, яку читачі потай називають «красунею», намагається у своєму блозі приводити як корисну інформацію, так і розважальний контент.

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Так, спочатку жінка привела «цінну пораду», яка трохи здивувала деяких читачів.

«А щоб ви хотіли сіяти на городі? Ми — вареники», — говориться у відео. Звичайно, це жарт, розрахований на людей з відмінним почуттям гумору.

Читачі його оцінили, але професійна цікавість перемогла — багато хто з підписників цікавляться, де жінці вдалося взяти таку незвичну сапку.

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Також фермерка попередила читачів, чому деякі кавуни не можна їсти.

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Крім того, господиня поділилася з колегами інформацією про те, як доглядати за ремонтантною малиною, і коли її краще обрізати.

Нагадаємо, що своїм досвідом у Мережі ділиться і городниця Таня з Чернігівщини — зокрема, вона розповіла про переваги гібридного сорту томатів під назвою «Бобкат».



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